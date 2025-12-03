संवाद सहयोगी, नानकमत्ता । कोतवाली क्षेत्र सितारगंज की दो नाबालिग सगी बहनों को थाना नानकमत्ता क्षेत्र में बुर्का पहनाकर दो मुस्लिम समुदाय घुमाते पकड़े गए। नाबालिग छात्राओं के साथ दो युवकों को गतिविधियां संदिग्ध होने पर लोगों ने पकड़ लिया और पूछताछ की तो एक युवक मौके से फरार हो गया।

लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने कोतवाली में दोनों नाबालिग छात्राओं और एक युवक को पकड़ कर बैठा लिया। सूचना पाते ही छात्राओं के स्वजन थाने पहुंचे। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है।



सितारगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की दो सगी बहनें स्कूल में पढ़ने गई थीं, बताया जा रहा की स्कूल की ड्रेस में ही विशेष समुदाय के दो युवकों के साथ नानकमत्ता क्षेत्र के नानकसागर डैम के पास पहुंच गईं। जहां कुछ देर बाद वही दोनों नाबालिग बहनें बुर्के में नजर आने लगीं। आसपास के लोगों को शक हुआ तो पूछताछ की, जिस पर एक युवक मौके से फरार हो गया। जबकि दूसरा युवक पकड़ा गया, सूचना मिलने पर पुलिस पूछताछ के लिए थाने में ले आई।