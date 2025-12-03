दो नाबालिग बहनों को बुर्का पहनाकर उत्तराखंड में घूम रहे थे दो मुस्लिम युवक, संदिग्ध हरकतें देख भीड़ ने पकड़ा
उत्तराखंड में दो मुस्लिम युवक दो नाबालिग बहनों को बुर्का पहनाकर घूम रहे थे। उनकी संदिग्ध हरकतों को देखकर स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, नानकमत्ता । कोतवाली क्षेत्र सितारगंज की दो नाबालिग सगी बहनों को थाना नानकमत्ता क्षेत्र में बुर्का पहनाकर दो मुस्लिम समुदाय घुमाते पकड़े गए। नाबालिग छात्राओं के साथ दो युवकों को गतिविधियां संदिग्ध होने पर लोगों ने पकड़ लिया और पूछताछ की तो एक युवक मौके से फरार हो गया।
लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने कोतवाली में दोनों नाबालिग छात्राओं और एक युवक को पकड़ कर बैठा लिया। सूचना पाते ही छात्राओं के स्वजन थाने पहुंचे। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है।
सितारगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की दो सगी बहनें स्कूल में पढ़ने गई थीं, बताया जा रहा की स्कूल की ड्रेस में ही विशेष समुदाय के दो युवकों के साथ नानकमत्ता क्षेत्र के नानकसागर डैम के पास पहुंच गईं। जहां कुछ देर बाद वही दोनों नाबालिग बहनें बुर्के में नजर आने लगीं। आसपास के लोगों को शक हुआ तो पूछताछ की, जिस पर एक युवक मौके से फरार हो गया। जबकि दूसरा युवक पकड़ा गया, सूचना मिलने पर पुलिस पूछताछ के लिए थाने में ले आई।
दोनों छात्राएं सगी बहनें हैं, और स्कूल में पढ़ने आई थीं उनके साथ आए दोनों युवक सितारगंज के ही गांव के बताये जा रहे हैं। सूचना पर बालिकाओं के परिजन थाने में पहुंच गए थे। वहीं उन्होंने अपनी नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर गलत नियत से ले जाने के मामले में तहरीर दी है।
दो नाबालिक बच्चियों को क्षेत्र में बहला फुसला कर ले जाने का मामला सामने आया है। अभी एक अन्य मामले में व्यस्तता के कारण नाबालिग बच्चियों के परिजनों से मुलाकात नहीं हुई है। मामले में तहरीर मिली है, जल्द कार्रवाई की जाएगी।
- उमेश कुमार, थानाध्य्क्ष नानकमत्ता
