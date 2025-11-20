Kashipur: एमपी चौक फ्लाईओवर फिर बना ''हादसों का केंद्र'', रेत से भरा ट्रक रोटरी से टकराया
काशीपुर का एमपी चौक फ्लाईओवर फिर दुर्घटनाओं का केंद्र बन गया है। बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक रोटरी से टकरा गया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया और यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने ट्रक को हटाकर यातायात सुचारू किया। स्थानीय लोगों ने फ्लाईओवर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि पहले भी यहां हादसे हो चुके हैं।
संस जागरण, काशीपुर। शहर का बहुप्रतीक्षित एमपी चौक फ्लाईओवर एक बार फिर दुर्घटना का केंद्र बना, जब बीती रात एक बड़ा हादसा बाल-बाल टल गया। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए इस फ्लाईओवर पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे इसकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार, बीती रात एक तेज रफ्तार रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित हो गया। चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सीधे फ्लाईओवर के रोटरी सर्कल में जा घुसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि रोटरी सर्कल का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद ट्रक का चालक और सह-चालक मौके से फरार हो गए। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकता था।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। रात भर क्षतिग्रस्त रोटरी के कारण फ्लाईओवर पर यातायात बाधित रहा। सुबह क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को मौके से हटवाया गया। इस हादसे के कारण फ्लाईओवर और आसपास के क्षेत्र में भारी जाम की स्थिति बन गई। राहगीरों और वाहन चालकों को जाम से निपटने में लंबी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा।
एमपी चौक फ्लाईओवर पर लगातार हो रहे हादसों ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने इस फ्लाईओवर को दुर्घटना संभावित क्षेत्र बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय, जैसे कि बेहतर साइनेज, स्पीड ब्रेकर या कड़े निगरानी तंत्र की तत्काल आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के बड़े हादसों को टाला जा सके।
डिवाइडर पर चढ़ी कार
बीती रात एक घटना और सामने आई। जब फ्लाइओवर से टांडा तिराहे को जाते समय रेलवे स्टेशन रोड पर एक कार नीचे उतरते वक्त डिवाइडर से टकराकर उसपर चढ़ गई। गनीमत रही हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची। लेकिन हादसे से एक ओर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। कार सवार युवकों ने लोगों की मदद से कार को उतरवाया और वहां से चले गए। बता दें कि बीते माह और उससे पहले भी इस डिवाइडर पर कार से हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके यहां पर कोई रिफ्लेक्टर या साइन बोर्ड नहीं लगाया जा सका है।
