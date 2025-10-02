Language
    भलाई करना पड़ा मंहगा! चलती ट्रेन में बैठने से मना किया तो गुस्‍से से भर गए लोग; जवानों को पीटा और फाड़ दी वर्दी

    By Rajendra singh mitadi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    खटीमा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने से रोकने पर आरपीएफ और जीआरपी जवानों के साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने एक जवान की वर्दी भी फाड़ दी जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और ट्रेन तीन मिनट की देरी से रवाना हुई। घायल जवान ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    रेलवे स्टेशन में मची अफरा-तफरी, तीन मिनट विलंब से रवाना हुई ट्रेन। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, खटीमा । भलाई का जमाना ही नहीं रहा। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में बैठने से मना करने पर कुछ लोगों ने आरपीएफ व जीआरपी जवानों के साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं आरोपितों ने एक जवान की वर्दी भी फाड़ दी। इसके चलते रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन करीब तीन मिनट विलंब से रवाना हो सकी।

    वहीं, जवान की ओर से आरोपितों के विरुद्ध काठगोदाम थाने में तहरीर दी जा रही है।  टनकपुर से दिल्ली जा रही पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस बुधवार दोपहर 11:55 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंची। दो मिनट रुकने के बाद ट्रेन 11:57 बजे रवाना हुई।

    इस बीच कुछ लोग चलती ट्रेन में चढ़ने लगे, जिस पर रेलवे स्टेशन में यात्री सुरक्षा पर तैनात आरपीएफ के जवान अनुराग सिंह राणा व जीआरपी के जवान हरिशंकर मिश्रा ने उन्हें रोका। साथ ही गार्ड को इशारा कर ट्रेन रुकवाई, जिसके बाद उक्त लोग ट्रेन में चढ़ गए।

    तीन लोगों ने दोनों जवानों के साथ की मारपीट

    आरोप है कि ट्रेन में चढ़ रहे लोगों के साथ आए तीन लोगों ने दोनों जवानों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें आरपीएफ जवान अनुराग को काफी चोटें आईं। उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई, जिसके बाद रेलवे स्टेशन में अफरा-तफरी मच गई। स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों व लोगों ने बीचबचाव किया। इस घटना के चलते ट्रेन करीब तीन मिनट विलंब से रवाना हुई।

    वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी काठगोदाम के उप निरीक्षक सतपाल सिंह, टनकपुर आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक रणदीप कुमार व जीआरपी चौकी इंचार्ज गुंसाई आर्या मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली। साथ ही घायल अनुराग का अस्पताल ले जाकर इलाज कराया।

    जीआरपी काठगोदाम थाने के उप निरीक्षक सतपाल सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर वे मौके पर पहुंचे। घायल जवान द्वारा काठगोदाम थाने में घटना की तहरीर दी जा रही है, जिसके बाद मामले की जांच-पड़ताल की जाएगी और जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।