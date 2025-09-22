Language
    बाजपुर में बाइकों की भिड़ंत में छात्र की मौत, पांच घायल; परिजनों में मचा कोहराम

    By jeevan singh saini Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:33 PM (IST)

    ऊधमसिंह नगर के बाजपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना केशोवाला-बन्नाखेड़ा मार्ग पर हुई जब दो बाइकें आपस में टकरा गईं। मृतक छात्र के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    बाजपुर में बाइकों की भिड़ंत में छात्र की मृत्यु, पांच घायल

    जागरण संवाददाता, बाजपुर। बाइकों की भिड़ंत में कक्षा-11 के छात्र की मृत्यु हो गई, जबकि उसके तीन अन्य साथी व दूसरी बाइक पर सवार दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार देकर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। घटना की जानकारी से मृतक के स्वजन में कोहराम मच गया है।

    रविवार को इंटर कालेज बाजपुर में कक्षा-11 का छात्र वार्ड-11 मोहनपुर फार्म निवासी 18 वर्षीय देव पुत्र धर्मवीर अपने साथियों कक्षा-11 के छात्र ग्राम चकरपुर निवासी 17 वर्षीय अनुज पुत्र राकेश, कक्षा-11 के ही वार्ड-एक मझरा-प्रभु निवासी 17 वर्षीय कुनाल पुत्र मनोज एवं मझरा प्रभु निवासी 18 वर्षीय अंकित पुत्र दुर्गेश के साथ बाइकों पर कहीं घूम रहे थे।

    बताया जाता है कि इसी बीच दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे केशोवाला-बन्नाखेड़ा मुख्यमार्ग पर विक्रमपुर इंस्डट्रीज एरिया में एक फैक्ट्री के पास दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में चोरों युवकों-किशोरों के साथ ही दूसरी बाइक पर सवार ग्राम धनसारा निवासी 24 वर्षीय नाजिम, 19 वर्षीय सादाब पुत्रगण मेहरबान घायल हो गए।

    घायलों को आस पास के लोगों व राहगीरों की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांचोपरांत देव को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया।

    आनन-फानन में ही सरकारी अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया, जिसे पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जानकारी से मृतक के स्वजन में कोहराम मच गया। घटना के चलते मौके पर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा।

    टेंपो चलाकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं मृतक देव के पिता

    पापा मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं अभी आ जाऊंगा..., यह आखिरी शब्द थे मृतक देव के, जिसने अपने पिता से कहे गए थे। सरकारी अस्पताल में बेटे के शव से लिपटकर पिता बुरी तरह रो रहे थे और उनके मुंह से बार-बार बेटे द्वारा कहे गए यही शब्द निकल रहे थे।

    मां बीना बेटे के शव को देखकर सरकारी अस्पताल में ही गश खाकर गिर पड़ी। मृतक के माता-पिता व स्वजन के करुण-क्रंदन को देख सरकारी अस्पताल में मौजूद हर किसी के आंखों में आंसू थे। मृतक देव के पिता धर्मवीर टेंपाे चलाते हैं आैर उनकी व परिवार की रोजी-रोटी इसी से चलती है।

    मां बीना आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती है। मृतक दो बहनों मुस्कान, शिवानी से छोटा एवं एक भाई हर्ष से बड़ा था। अचानक हुए इस हादसे के कारण पूरा परिवार गहरे सदमे में पहुंच गया है।