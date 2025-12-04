उधमसिंह नगर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से दंपति की मौत
उधमसिंह नगर में एक हृदयविदारक घटना में ट्रेन की चपेट में आने से एक दंपति की जान चली गई। पुलिस ने मृतकों की पहचान कर उनके परिवार को सूचित कर दिया है। ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता उधमसिंह नगर। शिव कॉलोनी से पैदल रेलवे किनारे संतना गांव जा रहे पति-पत्नी की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई। वह दोनों पूजा करने के लिए जा रहे थे।
पुलिस ने दोनों के शवो को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वार्ड 17 शिव कॉलोनी निवासी 58 वर्षीय रामदत्त जोशी अपनी 56 वर्षीय पत्नी नंदा देवी के साथ गुरुवार की सुबह संतना गांव में पूजा करने जा रहे थे।
इसी दौरान जब वह रेलवे ट्रैक फाटक संख्या 29 के समीप पहुंचे तो। पीलीभीत से आ रही पैसेंजर ट्रेन 55321 ने उन्हें टक्कर मार दी। जिसमें वह दोनों घायल हो गए।
उन्हें उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने उनके शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
