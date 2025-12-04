उधमसिंह नगर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से दंपति की मौत

जागरण संवाददाता उधमसिंह नगर। शिव कॉलोनी से पैदल रेलवे किनारे संतना गांव जा रहे पति-पत्नी की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई। वह दोनों पूजा करने के लिए जा रहे थे।

पुलिस ने दोनों के शवो को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वार्ड 17 शिव कॉलोनी निवासी 58 वर्षीय रामदत्त जोशी अपनी 56 वर्षीय पत्नी नंदा देवी के साथ गुरुवार की सुबह संतना गांव में पूजा करने जा रहे थे।