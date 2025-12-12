Language
    चोरों ने दुकान से चुराया नकदी समेत हजारों का सामान, फ‍िर खूब चाव से खाई मिठाई

    By Virendra Bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:49 PM (IST)

    35 हजार की नकदी समेत हजारों का मिठाई समेत अन्य सामान चुराया। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। चोरों ने भूतबंगला गेट स्थित मिठाई की दुकान का शटर का ताला तोड़कर 35 हजार की नकदी समेत हजारों का मिठाई समेत अन्य सामान चुरा लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान चोरों ने दुकान में बैठकर मिठाई भी खाई। इसका पता चलते ही पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी है, साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

    भूतबंगला निवासी शहजाद आलम का भूतबंगला गेट के पास मिठाई की दुकान है। जो रम्पुरा चौकी से 200 मीटर दूर है। गुरुवार रात वह रोज की भांति ही दुकान बंद कर घर चला गया था। देर रात चोरों ने उसकी दुकान के शटर का ताला तोड़कर हजारों का सामान चुरा लिया। इस दौरान चोरों ने दुकान में रखी मिठाई और चाकलेट आराम से खाई। शुक्रवार सुबह शहजाद की मिठाई की दुकान का ताला टूटा देख आसपास के लोगों ने उसे जानकारी दी। मौके पर पहुंचे शहजाद ने दुकान का शटर उठाया तो सारा सामान बिखरा हुआ है। इस पर उसने सूचना पुलिस को दी।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। इस दौरान शहजाद ने बताया कि चोर दुकान से 35 हजार की नकदी, मिठाई और चाकलेट समेत हजारों का सामान चुरा ले गए है। उसने पुलिस से चोरी हुआ सामान बरामदगी की मांग की है। एसएसआइ नवीन बुधानी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, जल्द ही चोरी का पर्दाफाश कर लिया जाएगा।

    दुकान में लगे सीसीटीवी में हुए कैद, वीडियो हुई वायरल

    रुद्रपुर: मिठाई की दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगा है। गुरुवार देर रात जब चोर दुकान में घुसे तो वह आराम से मिठाई और चाकलेट खाते हुए दिखाई दे रहे है। इसके बाद उन्होंने दुकान के गल्ले से नकदी चुराई। साथ ही दुकान से कुछ सामान एकत्र किया और फिर वहां से चले गए। चोरी की यह वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रही है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है।