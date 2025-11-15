चोरों ने काटी विद्युत केबल, अंधेरे में मरीजों की फूली सांसे
सितारगंज के उप जिला अस्पताल में चोरों ने बिजली की केबल काट दी, जिससे पूरी रात अंधेरा रहा और स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुईं। आपातकालीन और डिलीवरी रूम में मरीजों को परेशानी हुई, खासकर जच्चा-बच्चा को। बिजली गुल होने से नेबुलाइजर जैसी सुविधाएं बंद रहीं और ओपीडी सेवाएं भी प्रभावित हुईं। डॉक्टरों को मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा।
जागरण संवाददाता, सितारगंज। उप जिला अस्पताल में शुक्रवार की देर रात चोरों ने विद्युत सप्लाई की मुख्य केबल काट दी। इससे पूरे अस्पताल परिसर में इनवर्टर ठप पड़ते ही अंधेरा छा गया। आपातकालीन, डिलीवरी रुम व विभिन्न वार्ड में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गईं।
डिलीवरी रुम में तेज प्रकाश वाली लाइटें बंद हो गई। वार्ड में भर्ती जच्चा-बच्चा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने लाइट ठप होने की सूचना रात को ही ऊर्जा विभाग को दी। लेकिन फाल्ट नहीं मिलने के कारण शनिवार दोपहर बाद अस्पताल परिसर में विद्युत सप्लाई सुचारु हो सकी।
अस्पताल स्टाफ के अनुसार विद्युत सप्लाई ठप होने से अस्पताल परिसर में जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। भर्ती मरीजों को नेबुलाइजर की सुविधा नहीं मिलने से उनकी सांस फूली रही। ब्लड जांच, ओपीडी पर्ची आदि में भी काफी परेशानियां हुई। अस्पताल के चिकित्सक डा. लक्ष्मण सिंह बृजवाल ने बताया कि शुक्रवार की देर रात अस्पताल के नए भवन में आपूर्ति करने वाली केबल चोरों ने काट दी। इससे अस्पताल में विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण संचालित नही हो सके। मरीजों को भांप नही दी जा सकी। डिलीवरी रुम की हाइलोजन लाइट नही जल सकी।
टार्च की लाइट में चली ओपीडी
अस्पताल में शनिवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहने से ओपीडी की व्यवस्था चरमरा गई। स्थिति यह रही कि सुबह से दोपहर तक डाक्टरों को मरीजों के उपचार व परामर्श के लिए मोबाइल फोन की रोशनी का सहारा लेना पड़ा। बिजली आपूर्ति ठप होने से चेंबर पूरी तरह अंधेरे में डूबे रहे।
