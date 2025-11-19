US Nagar News: नैनीताल हाईवे पर धूं-धूं कर जली थार, लगा जाम
रुद्रपुर के नैनीताल हाईवे पर मेडिकल कॉलेज के पास एक थार गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी चला रहे युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक थार पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस ने यातायात को सामान्य करने का प्रयास किया।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। नैनीताल हाईवे पर मेडिकल कालेज के पास अचानक थार पर आग लग गई। यह देख थार चला रहा युवक ने तेजी से कूदकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर थार में लगी आग देखकर चालकों ने अपने वाहन दूर ही रोक लिए। इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पाया।
लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश निवासी जशन सिंह ने हल्दूचौड़ में रहकर पढ़ाई कर रहा है।बुधवार दोपहर ढाई बजे के आसपास वह अपनी थार यूपी-31-बीएस-1717 से अपने तीन अन्य साथियों के साथ रुद्रपुर से हल्दृचौड़ जा रहा था। जब वह मेडिकल कालेज के पास पहुंचे तो बोनट से धुंआ उठता देख उन्होंने थार रोक ली। साथ ही थार से उतर गए। लेकिन तब तक थार में आग लग चुकी थी। देखते ही देखते थार धूं-धूंकर जल उठी। यह देख पीछे से आ रहे चालकों ने अपने वाहन दूर ही रोक लिए। जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पुलिस और सीपीयू कर्मी पहुंचे और हाइवे पर लगे लंबे जाम को वन-वे कर जैसे तैसे वाहनों का संचालन किया। बावजूद इसके नैनीताल हाइवे पर जाम लगा रहा। बाद में मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने थार में लगी आग पर काबू पाया लेकिन तब तक थार जलकर राख हो चुकी थी।
आधे घंटे तक रहा हाइवे पर जाम, लोग परेशान
रुद्रपुर: मेडिकल कालेज के पास हाइवे पर थार में आग लगने से चालकों ने अपने वाहन रोक लिए। जिससे आधा घंटे तक वाहनों हाइवे पर ही रूके रहे। इससे घटनास्थल पर पहुंचने पर दमकल वाहन को भी देरी हुई। जिसके कारण लोग अपने वाहनों को आवास विकास समेत अन्य संपर्क मार्गों से निकालने लगे। करीब आधे घंटे बाद जब आग पर काबू पाया गया तो, उसके बाद ही वाहनों का संचालन शुरू हुआ।
