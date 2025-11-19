US Nagar News: नैनीताल हाईवे पर धूं-धूं कर जली थार, लगा जाम

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। नैनीताल हाईवे पर मेडिकल कालेज के पास अचानक थार पर आग लग गई। यह देख थार चला रहा युवक ने तेजी से कूदकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर थार में लगी आग देखकर चालकों ने अपने वाहन दूर ही रोक लिए। इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पाया।

लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश निवासी जशन सिंह ने हल्दूचौड़ में रहकर पढ़ाई कर रहा है।बुधवार दोपहर ढाई बजे के आसपास वह अपनी थार यूपी-31-बीएस-1717 से अपने तीन अन्य साथियों के साथ रुद्रपुर से हल्दृचौड़ जा रहा था। जब वह मेडिकल कालेज के पास पहुंचे तो बोनट से धुंआ उठता देख उन्होंने थार रोक ली। साथ ही थार से उतर गए। लेकिन तब तक थार में आग लग चुकी थी। देखते ही देखते थार धूं-धूंकर जल उठी। यह देख पीछे से आ रहे चालकों ने अपने वाहन दूर ही रोक लिए। जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पुलिस और सीपीयू कर्मी पहुंचे और हाइवे पर लगे लंबे जाम को वन-वे कर जैसे तैसे वाहनों का संचालन किया। बावजूद इसके नैनीताल हाइवे पर जाम लगा रहा। बाद में मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने थार में लगी आग पर काबू पाया लेकिन तब तक थार जलकर राख हो चुकी थी।