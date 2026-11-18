जागरण संवाददाता, काशीपुर। तराई में इस बार अभी तक पिछले वर्षों की जैसी ठंड नहीं पड़ रही है। पिछले एक दशक में तीन बार न्यूनतम तापमान 17 नवंबर को माह के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था।

2016 में 17 नवंबर को 6.9 डिग्री, 2018 में 7.1 डिग्री व 2022 में इसी तिथि को 7.5 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा था। इस बार सबसे कम 9.9 डिग्री तापमान भी मंगलवार 17 नवंबर को ही रहा। पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक ठंड 2020 में 22 नवंबर को रही, तब पारा 3.9 डिग्री पहुंचा था। उससे पहले 2017 में 23 नवंबर को पारा 4.2 डिग्री पहुंचा था।