जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand weather: उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है। पहाड़ से मैदान तक ठंड का अहसास बढ़ने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य या उससे नीचे बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से चार से छह डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है।

बात आज के मौसम की करें तो बुधवार को नैनीताल में धूप खिलने से मौसम खुशनुमा हो रहा है। वहीं बागेश्वर में कोहरा छाया हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम 10 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

आज का मौसम चंपावत में धूप खिली हुई है और रुद्रपुर में भी आसमान साफ है। यहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं पिथौरागढ़ में धूप खिली है। अल्मोड़ा में ठंडी हवा संग धूप खिली है। यहां न्यूनतम तापमान 5 व अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिन के मुकाबले रात और सुबह के तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं हो पा रही है। हालांकि, अब प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। राज्य के सभी जनपदों में बारिश की संभावना नहीं है। पर्वतीय जिलों की घाटियों में हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है।