राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। मंगलवार को इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान गिरकर 11.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में करीब दो डिग्री तक गिरावट आ सकती है। ऐसे में सुबह और रात के समय ठंड का अहसास और बढ़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को मौसम मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक रहा। अन्य मौसम केंद्रों की बात करें तो पालम में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री, लोधी रोड में 12 डिग्री, रिज में 14.6 डिग्री और आयानगर में 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।