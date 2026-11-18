जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सुबह धूप निकली। आसमान में बादल छाए रहे। अगले पांच दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा।

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा जारी 22 नवंबर के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान अधिकतम तापमान 26-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट के साथ यह 14-17 डिग्री के बीच पहुंच सकता है।

सुबह में आर्द्रता 80-90 प्रतिशत और दोपहर में 40-45 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हवा पूर्वी दिशा से 4-5 किमी प्रति घंटा की गति से चलेगी। मौसम का सीधा असर रबी सीजन पर पड़ेगा। वरीय मौसम विज्ञानी डॉ. ए सतार ने बताया कि दिन में हल्की गर्मी और रात में बढ़ती ठंडक आलू, रबी मक्का, मटर, सरसों, ब्रोकली और चुकंदर जैसी फसलों के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है।