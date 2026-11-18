जागरण संवाददाता, पटना। पछुआ के कारण बिहार का मौसम (Bihar Ka Mausam) शुष्क और सामान्य बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र (पटना) के अनुसार, अगले दो दिनों तक प्रदेश में धुंध के प्रभाव के साथ सुबह और रात्रि में ठंड का असर रहेगा।

तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मंगलवार को पूर्णिया में चार सौ मीटर दृश्यता दर्ज की गई। प्रदेश में अरवल का 13.4 डिग्री सेल्सियस सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

पटना सहित 16 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि, 33.5 डिग्री सेल्सियस कैमूर का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

पटना में सुबह के समय 66 प्रतिशत आर्द्रता बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार, 20 नवंबर को चक्रवाती तूफान के आंध्रप्रदेश को पार करेगा। इसके प्रभाव से कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है।

इसके प्रभाव से 21 नवंबर को पटना सहित नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया एवं भागलपुर जिले के कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है।

प्रमुख शहरों का तापमान:

(तापमान डिग्री सेल्सियस में) शहर अधिकतम न्यूनतम पटना 28.7 18.4 गया 29.2 16.2 भागलपुर 28.5 16.3 मुजफ्फरपुर 26.4 19.8

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