पीलीभीत: झाड़-फूंक करने आए तांत्रिक की रहस्यमय मौत

जागरण संवाददाता, खटीमा । पीलीभीत से बरी अंजनिया गांव में झाड़-फूंक करने आए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और स्वजन के सुपुर्द कर दिया। वहीं, पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर पुलिस ने बिसरा जांच के लिए सुरक्षित रखवा दिया है।

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जहानाबाद गेहलुईया एमई गांव निवासी सगीर अहमद (60) पुत्र अली हुसैन ईंट भट्टों पर श्रमिकों की ठेकेदारी करने के साथ ही झाड़-फूंक का भी काम करते थे। बताते हैं कि वह शनिवार की देर शाम बरी अंजनिया टेड़ाघाट गांव में सचिन राणा के घर उनकी पत्नी नगीना का उपचार करने के लिए आए थे।

सचिन की पत्नी लंबे समय से लकवा रोग से ग्रसित चल रही हैं। बताते हैं कि देर शाम को वह खाना खाने के बाद उन्हीं के घर पर सो गए। रविवार की सुबह जब उन्हें उठाया गया तो वे नहीं उठे। इस पर सचिन ने ग्राम प्रधान प्रेमप्रकाश पासी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उन्हें 108 एंबुलेंस से उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के स्वजनों को इसकी सूचना दी गई, जिस पर स्वजन अस्पताल पहुंचे।