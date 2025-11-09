Language
    पीलीभीत: झाड़-फूंक करने आए तांत्रिक की रहस्यमय मौत

    By Rajendra Singh Mitadi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:58 PM (IST)

    पीलीभीत से झाड़-फूंक करने आए एक तांत्रिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, और पुलिस ने बिसरा को सुरक्षित रख लिया है। मामले की जांच जारी है।

    पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन के सुपुर्द किया. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, खटीमा । पीलीभीत से बरी अंजनिया गांव में झाड़-फूंक करने आए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और स्वजन के सुपुर्द कर दिया। वहीं, पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर पुलिस ने बिसरा जांच के लिए सुरक्षित रखवा दिया है।

    उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जहानाबाद गेहलुईया एमई गांव निवासी सगीर अहमद (60) पुत्र अली हुसैन ईंट भट्टों पर श्रमिकों की ठेकेदारी करने के साथ ही झाड़-फूंक का भी काम करते थे। बताते हैं कि वह शनिवार की देर शाम बरी अंजनिया टेड़ाघाट गांव में सचिन राणा के घर उनकी पत्नी नगीना का उपचार करने के लिए आए थे।

    सचिन की पत्नी लंबे समय से लकवा रोग से ग्रसित चल रही हैं। बताते हैं कि देर शाम को वह खाना खाने के बाद उन्हीं के घर पर सो गए। रविवार की सुबह जब उन्हें उठाया गया तो वे नहीं उठे। इस पर सचिन ने ग्राम प्रधान प्रेमप्रकाश पासी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उन्हें 108 एंबुलेंस से उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के स्वजनों को इसकी सूचना दी गई, जिस पर स्वजन अस्पताल पहुंचे।

    वहीं सूचना मिलने पर महिला उपनिरीक्षक रुबी मौर्य भी अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डा.अकलीम अहमद ने बताया कि मौत के असल कारणों का पता नहीं चल सका है, जिसके चलते बिसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद स्वजन शव को लेकर अपने गांव रवाना हो गए। सगीर के घर में तीन पुत्र शकील अहमद, अकील अहमद, दिलशाद व पुत्री फिराजन, नेहा हैं। घटना के बाद से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।