छात्रसंघ चुनाव : 8389 विद्यार्थी करेंगे सरदार भगत सिंह कॉलेज के 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

आज सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान सुबह नौ बजे से शुरू हो गया है। कुल 8389 विद्यार्थी 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। महाविद्यालय प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। 11 पदों के लिए 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोपहर दो बजे तक मतदान होगा जिसके बाद मतगणना शुरू होगी।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज सुबह नौ बजे से आरंभ हो चुका है। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कुल 8389 विद्यार्थी 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और अपना नेता चुनने के लिए मतदान करेंगे। पुलिस, कॉलेज प्रशासन सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ मतदान कराने के लिए ड्यूटी पर डटे हैं।

कुमाऊं विवि से संबंध सभी महाविद्यालयों में शनिवार को यानी आज छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। इसी क्रम में ऊधम सिंह नगर के सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी सुबह नौ बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विवि की ओर से मतदान का समय पूर्वाह्न 10 बजे निर्धारित था, लेकिन छात्र संख्या को देखते हुए महाविद्यालय ने सुबह नौ बजे से अपराह्न दो बजे तक मतदान कराने का निर्णय लिया है।

26 प्रत्याशी मैदान में चुनाव में 11 पदों के लिए मैदान में अध्यक्ष, सचिव सहित कुल 26 प्रत्याशी मैदान में हैं अध्यक्ष पद पर दो प्रत्याशी आमने सामने हैं और दोनों ही निर्दल हैं। इस बार चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने सिर्फ एक पद विवि प्रतिनिधि के लिए बैनर दिया है, जबकि एनएसयूआई ने किसी को नामित नहीं किया।