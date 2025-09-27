Language
    छात्रसंघ चुनाव : 8389 विद्यार्थी करेंगे सरदार भगत सिंह कॉलेज के 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

    By Shivgovind Mishra Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:06 PM (IST)

    आज सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान सुबह नौ बजे से शुरू हो गया है। कुल 8389 विद्यार्थी 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। महाविद्यालय प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। 11 पदों के लिए 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोपहर दो बजे तक मतदान होगा जिसके बाद मतगणना शुरू होगी।

    छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। जागरण

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज सुबह नौ बजे से आरंभ हो चुका है। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कुल 8389 विद्यार्थी 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और अपना नेता चुनने के लिए मतदान करेंगे। पुलिस, कॉलेज प्रशासन सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ मतदान कराने के लिए ड्यूटी पर डटे हैं।

    कुमाऊं विवि से संबंध सभी महाविद्यालयों में शनिवार को यानी आज छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। इसी क्रम में ऊधम सिंह नगर के सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी सुबह नौ बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विवि की ओर से मतदान का समय पूर्वाह्न 10 बजे निर्धारित था, लेकिन छात्र संख्या को देखते हुए महाविद्यालय ने सुबह नौ बजे से अपराह्न दो बजे तक मतदान कराने का निर्णय लिया है।

    26 प्रत्याशी मैदान में

    चुनाव में 11 पदों के लिए मैदान में अध्यक्ष, सचिव सहित कुल 26 प्रत्याशी मैदान में हैं अध्यक्ष पद पर दो प्रत्याशी आमने सामने हैं और दोनों ही निर्दल हैं। इस बार चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने सिर्फ एक पद विवि प्रतिनिधि के लिए बैनर दिया है, जबकि एनएसयूआई ने किसी को नामित नहीं किया।

    मतदान के लिए कुल 14 कक्षा कक्षों में 14 बूथ बनाए गए हैं। जिनमें 2973 छात्र और 5416 छात्राएं यानि कुल 8389 विद्यार्थी मतदान करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य द्वार पर, परिसर में पुलिसकर्मी तैनात हैं। 27 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मतदान संपन्न कराने के लिए महाविद्यालय में शिक्षकों की छह समितियां बनाई गई हैं। तीन बजे से मतगणना आरंभ होगी। परिणाम आने के बाद शपथ ग्रहण होगा।