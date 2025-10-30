अध्यक्ष पद का नामांकन निरस्त मामले में कार्रवाई न होने से नाराज छात्रा, पेट्रोल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ी

जागरण संवाददाता, सितारगंज । सिसौना महाविद्यालय में गुरुवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब छात्रसंघ अध्यक्ष पद का नामांकन निरस्त होने से क्षुब्ध छात्रा हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर कालेज की छत पर चढ़ गई और आत्मदाह की धमकी देने लगी। करीब डेढ़ घंटे तक चले इस घटनाक्रम ने कालेज परिसर में सनसनी फैला दी। पुलिस और कालेज प्रशासन के समझाने पर छात्रा को सुरक्षित नीचे उतारा गया।

एमए प्रथम वर्ष की छात्रा राजविंदर कौर ने छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए 24 सितंबर को नामांकन दाखिल किया था। आरोप है कि कालेज प्रशासन ने तथ्यों को देखे बिना उसका नामांकन मनमाने तरीके से निरस्त कर दिया। इससे आहत होकर छात्रा ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की शरण ली। अदालत ने कालेज प्रशासन को मामले में उचित कार्रवाई के आदेश दिए। राजविंदर का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कॉलेज प्रशासन पिछले एक माह से मामले में टालमटोल कर रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा।