सोनिया गांधी की पुस्तक पर सिख समाज का आक्रोश, काशीपुर में प्रतियां जलाईं

संस जागरण, काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की पुस्तक ''''अपनापन : प्रेम की एक यात्रा'''' के विमोचन के बाद वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े बयानों और तथ्यों को लेकर सिख समुदाय में भारी आक्रोश है। इसी के विरोध में शनिवार को काशीपुर में चैती चौराहे के समीप सिख समाज के लोगों ने पुस्तक की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गुरविंदर सिंह चंडोक ने कहा कि पुस्तक में वर्ष 1984 के सिख नरसंहार और सिख समुदाय के दर्द को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके माध्यम से इतिहास को बदलने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने कहा कि चार दशक बाद इस पुस्तक के जरिए सिख समाज के जख्मों को फिर से कुरेदने का काम किया गया है। हजारों सिखों की मौत से जुड़े घटनाक्रम को पुस्तक में गलत तरीके से उचित ठहराने का प्रयास किया गया है।