Sahara India: हरिद्वार-काशीपुर की संपत्ति बिक्री की जांच कर रहा SEBI, RTI में ब्योरा देने से किया इनकार

संवाद सूत्र, निरसा। सहारा इंडिया समूह की हरिद्वार और काशीपुर स्थित संपत्तियों की बिक्री का मामला फिर चर्चा में है।

विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा ने बताया कि संस्थान की ओर से उपलब्ध कराए गए पांच विक्रय विलेखों के संबंध में सेबी ने जांच जारी होने की जानकारी दी है, लेकिन कार्रवाई का ब्योरा देने से इनकार कर दिया है।