CM Dhami ने दी आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक स्नेहपाल सिंह को श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा रहेंगे प्रेरणाश्रोत'

जागरण संवाददाता, रूद्रपुर। स्थानीय होटल में आयोजित वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्व0 स्नेहपाल सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर स्व0 स्नेहपाल सिंह जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने स्व0 स्नेहपाल सिंह जी के बड़े भाई ओमपाल जी से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होने श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा उन्हें सद्गति प्राप्त हो। राष्ट्रसेवा के लिए जीवन समर्पित करने वाले स्नेहपाल सिंह सभी के लिए प्रेरणाश्रोत रहेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने स्व0 स्नेहपाल सिंह (बाबू जी) को भाभुक मन से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने बाल्यकाल में ही स्वयं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दिया तथा लगभग 18 वर्ष की आयु में प्रचारक के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

उन्होने कहा स्व० स्नेहपाल सिंह जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे। साथ ही विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व केन्द्रीय सह मंत्री एवं एकल अभियान उत्तराखण्ड संभाग के मार्गदर्शक भी रहे। उन्होने कहा संघ के प्रचारक रहते हुये उन्होंने हरियाणा, जोधपुर और उत्तराखण्ड प्रान्तों में विश्व हिन्दू परिषद् के प्रांत संगठन मंत्री के रूप में समाज में राष्ट्र-चेतना जगाई तथा सम्पूर्ण जीवन संघ एवं राष्ट्रहित को समर्पित किया। उनके परिवार में बड़े भाई श्री ओमपाल जी भी वरिष्ठ प्रचारक हैं तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुम्ब प्रबोधन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होने कहा राष्ट्र व समाज को अपना सर्वस्व समर्पित करने वाली उस पुण्य आत्मा को कोटि-कोटि नमन करते हैं तथा अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।