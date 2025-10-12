रुद्रपुर में 31.36 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा तस्कर, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
रुद्रपुर में पुलिस ने एक उत्तर प्रदेश के नशा तस्कर को 31.36 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पीलीभीत से स्मैक लाकर नशेड़ियों को बेचता था। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने शौक पूरे करने के लिए ऐसा करता था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नशा तस्कर को 31.36 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। बरामद स्मैक वह पीलीभीत से नशा करने वालों को महंगे दाम पर बेचने के लिए लाया था। अपना महंगा शौक पूरा करने के लिए वह स्मैक की तस्करी करने लगा था। पुलिस ने उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।
शनिवार शाम बिगवाड़ा चौकी प्रभारी सुरेन्द्र रिंगवाल कांस्टेबल ललित कुमार के साथ क्षेत्र में आगामी त्यौहार में शांति व्यवस्था के लिए गश्त पर थे। हाईवे पर एसआई धीरज टम्टा व एसओजी कर्मी हेड कांस्टेबल रवींद्र सिंह बिष्ट, व कांस्टेबल नीरज शुक्ला के भी मिल जाने पर वह वाहनों की चैकिंग करने लगे।
संदिग्ध वाहनों की चैकिंग करते हुए जब वह बिगवाड़ा मंडी के पास चंद्रपाल की पार्किंग में पहुंचे तो वहां पुलिया के पास खड़ा एक व्यक्ति पुलिस कर्मियों को देखकर सकपका कर तेज कदमों से वहां से जाने लगा। उसकी हरकत पर संदेह होने पर घेर कर पकड़ लिया। पकडे जाने पर उसने अपने हाथ की मुठ्टी मे दबोची हुई एक पारदर्शी पन्नी को फेंकने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों ने उसकी मुट्ठी में बंद पन्नी में स्मैक बरामद कर ली।
पकड़े गए तस्कर ने अपना नाम नदीम पुत्र मोईनुद्दीन निवासी ग्राम शिमरा थाना माधोटांडा जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश बताया। नदीम ने पूछताछ में बताया अपने शौक पूरा करने के लिये जल्द पैसा कमाने के लालच में वह नशा करने वालों को स्मैक (हीरोइन )बेचने का काम करने लगा। पुलिस उससे पूछताछ कर नशा तस्करी में उसके साथ जुड़े अन्य लोगों की छानबीन में जुट गई है।
