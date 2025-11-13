किच्छा में 116 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, किच्छा। पुलिस ने अवैध चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 116.34 ग्राम चरस सहित चरस बेच कर प्राप्त की 15 हजार एक सौ रुपये की नकदी व मोबाइल बरामद किया है। बुधवार रात एसआई मनोज कुमार सिंह हेड कांस्टेबल हेम चन्द्र, कांस्टेबल भगवत परिहार के साथ हल्द्वानी मार्ग पर खुर्पिया गेट के पास संदिग्ध वाहनो की चैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति चेकिंग देख कर अचानक मुड़कर वापस जाने लगा। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने उसे घेरकर दबोच लिया।

पकडे़ व्यक्ति से अपना नाम देवेन्द्र कुमार प्रसाद पुत्र राजकुमार प्रसाद निवासी नानकनगर बंडिया भट्टा थाना किच्छा बताया। पुलिस ने तलाशी में उसके पास से बरामद काले रंग के बैग से 116.34 ग्राम अवैध चरस, पंद्रह हजार एक सौ रुपये, मोबाइल बरामद कर लिया।