किच्छा के पंजाबी मोहल्ले में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची ऊर्जा निगम की टीम का विरोध हुआ। एसडीओ डीसी गुरुरानी ने पुलिस की मदद से मीटर लगवाए। विरोध के कारण मीटर लगाने का काम बाधित हो गया था। एसडीओ ने बताया कि शाम तक 70 मीटर लगाए गए और यह अभियान पूरे शहर में जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हैं।

जागरण संवाददाता, किच्छा । स्मार्ट मीटर लगवाने पहुंचे ऊर्जा निगम कर्मियों का पंजाबी मोहल्ले में विरोध हो गया। विरोध पर ऊर्जा निगम के एसडीओ डीसी गुरुरानी ने पुलिस फोर्स को साथ लेकर स्मार्ट मीटर लगवाए। पुलिस फोर्स के आने पर विरोध के स्वर कम हो गए।

शनिवार को पंजाबी मोहल्ले में स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे थे। इस दौरान लोगों ने ऊर्जा निगम की टीम का विरोध कर दिया। विरोध के चलते मीटर लगाने का कार्य बाधित हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर एसडीओ गुरुरानी ने स्वयं कमान संभालते हुए मौके पर पुलिस फोर्स बुला लिया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच विरोध करने वालो को शांत किया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में ऊर्जा निगम की टीम ने शाम तक तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया।