Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्‍तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, ऊर्जा निगम की टीम को लेनी पड़ी पुलिस की मदद

    By sandeep juneja Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:14 PM (IST)

    किच्छा के पंजाबी मोहल्ले में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची ऊर्जा निगम की टीम का विरोध हुआ। एसडीओ डीसी गुरुरानी ने पुलिस की मदद से मीटर लगवाए। विरोध के कारण मीटर लगाने का काम बाधित हो गया था। एसडीओ ने बताया कि शाम तक 70 मीटर लगाए गए और यह अभियान पूरे शहर में जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    एसडीओ डीसी गुरुरानी ने पुलिस फोर्स को साथ लेकर स्मार्ट मीटर लगवाए। Jagran

    जागरण संवाददाता, किच्छा । स्मार्ट मीटर लगवाने पहुंचे ऊर्जा निगम कर्मियों का पंजाबी मोहल्ले में विरोध हो गया। विरोध पर ऊर्जा निगम के एसडीओ डीसी गुरुरानी ने पुलिस फोर्स को साथ लेकर स्मार्ट मीटर लगवाए। पुलिस फोर्स के आने पर विरोध के स्वर कम हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार को पंजाबी मोहल्ले में स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे थे। इस दौरान लोगों ने ऊर्जा निगम की टीम का विरोध कर दिया। विरोध के चलते मीटर लगाने का कार्य बाधित हो गया।

    इसकी जानकारी मिलने पर एसडीओ गुरुरानी ने स्वयं कमान संभालते हुए मौके पर पुलिस फोर्स बुला लिया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच विरोध करने वालो को शांत किया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में ऊर्जा निगम की टीम ने शाम तक तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया।

    एसडीओ गुरुरानी ने कहा स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, जबकि यह वास्तव में उपभोक्ताओं को ही लाभ देने वाला है। एसडीओ गुरुरानी ने बताया शाम तक 70 मीटर लगवाए जा चुके है। अभियान चला नगर में पूर्ण रूप से स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में काम किया जाएगा।