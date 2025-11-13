जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। नानकमत्ता में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या का पर्दाफाश और उसकी विवेचना कर आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले एसआई कृष्ण चंद्र आर्य को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा।

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 29 दिसंबर 2021 को नानकमत्ता निवासी ज्वैलर्स अजय रस्तोगी उर्फ अंकित रस्तोगी के साथ ही उदित रस्तोगी, आशा देवी एवं सन्नो देवी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के बाद पुलिस जांच में जुट गई थी। साथ ही तत्कालीन थानाध्यक्ष नानकमत्ता एसआई कृष्ण चंद्र आर्य ने विवेचना करते हुए सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय खुफिया नेटवर्क के माध्यम से आरोपितों की पहचान की। साथ ही मुख्य हत्यारोपित रानू रस्तोगी के साथ ही उनके अन्य साथी विवेक वर्मा, मुकेश शर्मा उर्फ राहुल और सचिन सक्सेना को गिरफ्तार किया।

उनके पास से 35 हजार की नकदी, हत्या में प्रयुक्त सर्जिकल ब्लेड, खून से सनी जींस, कार व लोहे की रॉड बरामद की थी। बाद में चारों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दिया था। 20 मई 2025 को न्यायालय ने सभी हत्यारोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें धारा 302/34 आइपीएसी में आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना, धारा 394 आइपीसी में सात वर्ष का कारावास और 20 हजार का जुर्माना तथा धारा 201 आइपीसी में तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार का जुर्माना सुनाया गया था।