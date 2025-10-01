रुद्रपुर में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर व्यापारी से 50 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

रुद्रपुर में एक व्यापारी को शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगों ने 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पीड़ित अरुण कुमार को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया जहाँ उनसे एक ऐप डाउनलोड करवाकर डीमैट खाता खुलवाया गया। उन्हें शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया गया और बाद में 50 लाख रुपये जमा कराए गए जो रिफंड नहीं हुए। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। पाश कालोनी निवासी व्यापारी से साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 50 लाख की धोखाधड़ी कर दी। इसका पता चलते ही पीड़ित ने साइबर थाना पुलिस से शिकायत की। मामले में साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

एलाइंस कालोनी वार्ड 31 निवासी अरुण कुमार ने बताया कि वह प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं। 22 जुलाई 2025 को एक व्हाटसएप ग्रुप ब्रहमा माइंड में उन्हें जोड़ दिया गया। जो शेयर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ था और उसमें कई लोग शामिल थे। इस पर उन्होंने भी शेयर ट्रेडिंग की सहमति दे दी। इसके बाद ग्रुप एडमिन सहान्वी जैन ने उन्हें काल भी किया।

साथ ही उससे चैटिंग के दौरान एचएनडब्ल्यू प्रो डीमैट एकाउंट एप डाउनलोड करवाया गया। साथ ही उसका डीमैट खाता खोलकर सर्टिफिकेट उसे ईमेल आईडी पर भेजा गया। उसमें शेयर मार्केटिंग कंपनी ईटी मनी का लोगो भी लगा था। जिसके बाद ग्रुप एडमिन सहान्वी जैन व्हाट्सएप ग्रुप में आइपीओ, ओटीसी शेयर खरीदने के निर्देश देती थी।

इस पर उसने भी अलग अलग तिथियाें में शेयर खरीदने के लिए धनराशि लगाई। जिसका लाभ 310000 रुपए उसके बैंक खाते में आए। बाद में अधिक लाभ के लिए प्रेरित किया जाने लगा। उसे विश्वास में लेकर एक साथ लाखों की आइपीओ उसे दे दी गई, जबकि आईपीओ का रुपया उसने जमा नहीं किया था। आईपीओ की धनराशि जमा न करने पर उसकी ट्रेडिंग रोक दी गई थी। जिसके बाद उन्होंने 50 लाख रुपए उनके बताए खातों में जमा कराए।