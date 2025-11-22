कूड़ा फेंकने वालों की फोटो भेजिए और पाइए ईनाम, रुद्रपुर नगर निगम की पहल

जागरण संवाददाता रुद्रपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल रहने वाला रुद्रपुर नगर निगम अपनी स्वच्छ छवि बनाए रखने के लिए हर जतन कर रहा है। इसी क्रम में महानगर के वार्ड एक को ट्रायल बतौर ठेके पर दिया गया है, वहीं जहां-तहां कूड़ा फेंककर शहर को बदसूरत बनाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके लिए नगर निगम के महापौर ने शानदार स्कीम निकाली है, उन्होंने एक वाट्सएप नंबर जारी कर लोगों से अपील की है कि कूड़ा फेंकने वालों की तस्वीर इस वाट्सएप नंबर पर भेजिए, बदले में फोटो भेजने वाले को नगर निगम प्रशासन सौ रुपये का इनाम देगा। महापौर का दावा है कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश के निकायों में यह पहला प्रयोग है।