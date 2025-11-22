कूड़ा फेंकने वालों की फोटो भेजिए और पाइए ईनाम, रुद्रपुर नगर निगम की पहल
रुद्रपुर नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए एक अनूठी पहल की है। महापौर विकास शर्मा ने कूड़ा फेंकने वालों की फोटो भेजने पर 100 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर लोग फोटो भेज सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य शहर को साफ-सुथरा बनाना है।
जागरण संवाददाता रुद्रपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल रहने वाला रुद्रपुर नगर निगम अपनी स्वच्छ छवि बनाए रखने के लिए हर जतन कर रहा है। इसी क्रम में महानगर के वार्ड एक को ट्रायल बतौर ठेके पर दिया गया है, वहीं जहां-तहां कूड़ा फेंककर शहर को बदसूरत बनाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है।
इसके लिए नगर निगम के महापौर ने शानदार स्कीम निकाली है, उन्होंने एक वाट्सएप नंबर जारी कर लोगों से अपील की है कि कूड़ा फेंकने वालों की तस्वीर इस वाट्सएप नंबर पर भेजिए, बदले में फोटो भेजने वाले को नगर निगम प्रशासन सौ रुपये का इनाम देगा। महापौर का दावा है कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश के निकायों में यह पहला प्रयोग है।
नगर निगम के इस नंबर पर भेजें फोटो
महापौर विकास शर्मा ने बताया कि नेहा तिवारी को स्वच्छता अभियान की इस पहल का नोडल बनाया गया है। साथ ही फोटो भेजने के लिए 8115360823 वाट्सएप नंबर जारी किया गया है। फोटो भेजने वाले को उस तस्वीर का पूरा एड्रेस भेजना होगा, ताकि कूड़ा फेंकने वाले तो ट्रेस कर नोटिस जारी करने में निगम को आसानी हो।
