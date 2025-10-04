Language
    रुद्रपुर के युवक की दर्दनाक हत्‍या, रॉड और फंटी से पीटकर उतारा मौत के घाट

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:23 PM (IST)

    रुद्रपुर के रेशमबाड़ी के दो युवकों को बिलासपुर में हमला किया गया जिसमें जहांगीर की मौत हो गई। हरीश चौहान घायल हैं। जहांगीर और हरीश को कुछ लोगों ने खानपुर बुलाया था जहाँ उन पर रॉड और फंटी से हमला किया गया। जहांगीर के भाई भोला उन्हें अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टरों ने जहांगीर को मृत घोषित कर दिया। बिलासपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक की मौत हो गई। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। रेशमबाड़ी के दो युवकों को खानपुर बिलासपुर बुलाकर रॉड और फंटी से हमला किया गया। जिसमें दोनों घायल हो गया। इस पर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले आए। जहां एक की मौत हो गई।

    सूचना पर रुद्रपुर और यूपी बिलासपुर थाना पुलिस पहुंची और जानकारी ली। साथ ही शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। हादसे से मृतक के स्वजन में कोहराम मचा हुआ है। यूपी की बिलासपुर पुलिस हत्यारोपितों की तलाश में जुट गई है।

    पुलिस के अनुसार, रुद्रपुर रेशमबाड़ी निवासी 22 वर्षीय जांहगीर पुत्र आस अहमद और हरीश चौहान पुत्र राजेंद्र सिंह को कुछ लोगों ने शुक्रवार रात उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर, थाना बिलासपुर के ग्राम खानपुर बुलाया था। इस पर दोनों वहां पहुंच गए।

    आरोप है कि इस दौरान वहां पर दो युवक आए और उन्होंने जांहगीर को फंटी और रॉड से पीटा। यह देख उसके साथी हरीश चौहान ने बीच बचाव किया तो उस पर भी हमला कर दिया गया। कुछ देर बाद वहां पर चार-पांच अन्य लोग भी आ गए। सभी ने मिलकर जांहगीर को बुरी तरह से पीटा। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग एकत्र हुए तो आरोपित फरार हो गए।

    इसका पता चलते ही जाहंगीर का भाई भोला स्कूटी से वहां पहुंच गया। घायल हालत में भोला ने जांहगीर और हरीश चौहान को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टर ने जांहगीर को मृत घोषित कर दिया। इसका पता चलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर कोतवाल मनोज रतूड़ी, पंतनगर थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत पुलिस टीम के साथ पहुंचे और बिलासपुर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे बिलासपुर के रुद्रबिलासपुर चौकी प्रभारी अमित कुमार ने घायल से जानकारी ली।

    बाद में यूपी बिलासपुर थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। साथ ही घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने जानकारी ली और हत्यारोपितों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी पुलिस के अनुसार हत्या के कारणों की जांच की जा रही है, जल्द ही हत्यारोपितों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।