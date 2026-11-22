जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। शहर के त्रिशूल चौक के पास रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला अचानक टावर पर चढ़ गई। महिला को टावर पर चढ़ा देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू कर दिए।