जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में बाल विवाह का मामला सामने आने पर सखी वन स्टाप सेंटर की टीम ने पुलिस के सहयोग से समय रहते विवाह रुकवा दिया। नाबालिग बालिका को हल्दी और मेहंदी लगाकर शादी की तैयारी पूरी कर ली गई थी।

उसे वनखंडी मंदिर ले जाकर सात फेरे कराने की तैयारी थी। गुप्त सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर विवाह रुकवाया और बालिका को संरक्षण में लिया। शुक्रवार को सखी वन स्टाप सेंटर रुद्रपुर को सूचना मिली कि ट्रांजिट कैंप स्थित चामुंडा मंदिर के पास एक नाबालिग बालिका का विवाह कराया जा रहा है।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए वन स्टाप सेंटर की टीम ने ट्रांजिट कैंप पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद युवक के घर का पता लगाकर पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। जांच के दौरान बालिका युवक के पड़ोस में मिली।

उसके हाथों में मेहंदी लगी थी और हल्दी की रस्म भी हो चुकी थी। स्वजन उसे वनखंडी मंदिर ले जाकर विवाह कराने की तैयारी में थे। बताया जा रहा है कि बालिका मूल रूप से शाहजहांपुर की रहने वाली है और अपने जीजा के यहां रह रही थी।