जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। शहर के गाबा चौक के पास तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार करीब 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के चलते हाईवे पर जाम लग गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से स्वजन में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार, सुभाष कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय प्रताप बाइक से जा रहा था।