Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नो-इंट्री में आया ट्रक, महिला कांस्टेबल ने रोका तो ड्राइवर ने योगी और मोदी पर निकाला गुस्‍सा

    By anjuj saxena Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:51 PM (IST)

    रुद्रपुर में नो-इंट्री के दौरान ट्रक रोकने पर विवाद हो गया। महिला कांस्टेबल द्वारा रोकने पर चालक ने गालीगलौज की जिससे हंगामा मच गया। चालक ने दावा किया कि उसने मोदी और योगी को गाली दी थी कांस्टेबल को नहीं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच कर रही है। नीचे पढ़ें पूरी खबर ।

    prefferd source google
    Hero Image
    चालक का कहना था कि उसने गाली महिला कांस्टेबल को नहीं मोदी और योगी को दी है। प्रतीकात्‍मक

    जासं, रुद्रपुर। नो-इंट्री में ट्रक आ गया। यह देख महिला कांस्टेबल ने रोका तो गालीगलौज की। इससे मौके पर हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर कोतवाली ले गई। इस दौरान चालक का कहना था कि उसने गाली महिला कांस्टेबल को नहीं मोदी और योगी को दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार शाम को सिडकुल की ओर से दिल्ली नंबर का ट्रक डीडी चौक की ओर आ रहा था। नो-इंट्री के दौरान ट्रक को आता देख डीडी चौक पर तैनात महिला यातायात कांस्टेबल ने उसे रोक लिया। इससे भड़के चालक ने गालीगलौज शुरू कर दी।

    महिला कांस्टेबल से हुए विवाद को देखते हुए आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। इस दौरान महिला कांस्टेबल का कहना था कि नो-इंट्री में ट्रक को रोका तो गालीगलौज की गई। जबकि चालक का कहना था कि उसने गाली योगी और मोदी को दी है न की महिला कांस्टेबल को।

    बताया कि दिल्ली में रविवार को नो-इंट्री नहीं होती। इस पर उसे लगा कि यहां भी नो-इंट्री नहीं होगी। जिस पर वह ट्रक ले आया। बाद मेंं सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जानकारी ली और ट्रक कब्जे में ले लिया।