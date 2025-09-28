रुद्रपुर में नो-इंट्री के दौरान ट्रक रोकने पर विवाद हो गया। महिला कांस्टेबल द्वारा रोकने पर चालक ने गालीगलौज की जिससे हंगामा मच गया। चालक ने दावा किया कि उसने मोदी और योगी को गाली दी थी कांस्टेबल को नहीं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच कर रही है। नीचे पढ़ें पूरी खबर ।

जासं, रुद्रपुर। नो-इंट्री में ट्रक आ गया। यह देख महिला कांस्टेबल ने रोका तो गालीगलौज की। इससे मौके पर हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर कोतवाली ले गई। इस दौरान चालक का कहना था कि उसने गाली महिला कांस्टेबल को नहीं मोदी और योगी को दी है।

रविवार शाम को सिडकुल की ओर से दिल्ली नंबर का ट्रक डीडी चौक की ओर आ रहा था। नो-इंट्री के दौरान ट्रक को आता देख डीडी चौक पर तैनात महिला यातायात कांस्टेबल ने उसे रोक लिया। इससे भड़के चालक ने गालीगलौज शुरू कर दी।

महिला कांस्टेबल से हुए विवाद को देखते हुए आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। इस दौरान महिला कांस्टेबल का कहना था कि नो-इंट्री में ट्रक को रोका तो गालीगलौज की गई। जबकि चालक का कहना था कि उसने गाली योगी और मोदी को दी है न की महिला कांस्टेबल को।