    रुद्रपुर छात्रसंघ चुनाव में हिंसा के बाद निलंबित पुलिसकर्मी बहाल, आरोपितों की गिरफ्तारी में निभाया था अहम रोल

    By virendra bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:12 PM (IST)

    रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा के बाद निलंबित किए गए तीन पुलिसकर्मियों को एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बहाल कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस मुठभेड़ में अहम भूमिका निभाई थी। घटना के बाद लापरवाही के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया था लेकिन बाद में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वापस सेवा में ले लिया गया।

    निलंबित चौकी प्रभारी समेत तीन पुलिस कर्मी सराहनीय कार्य करने पर हुए बहाल। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव नामांकन के दौरान मारपीट, फायरिंग और हाईवे को जाम करने की घटना में लापरवाही सामने आने के बाद जहां रम्पुरा चौकी प्रभारी समेत तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था।

    वहीं इस मामले में फरार चल रहे तीन आरोपितों की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद चौथे आरोपित गगन रतनपुरिया की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार समेत तीनों पुलिस कर्मियों को बहाल कर दिया गया है।

    बुधवार को सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनावों को लेकर नामांकन था। जिसमें छात्रसंघ अध्यक्ष के दोनों प्रत्याशियों के समर्थक नामांकन के बाद मुख्य गेट के बाहर सड़क पर एकत्र हो गए थे। इससे रामपुर हाईवे पर यातायात बाधित हो गया था।

    साथ ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान दोनों पक्षाें ने फायरिंग भी की थी। जिससे जाम से स्कूली बस, एंबुलेंस, अन्य आपातकालीन सेवा बाधित हो गई थीं। मामले में पुलिस ने पार्षद समेत 15 नामजद समेत अन्य पर प्राथमिकी पंजीकृत कर दिया था।

    घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने तब रम्पुरा चौकी पुलिस की लापरवाही सामने आने पर रम्पुरा चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार कोहली, एएसआइ अमित कुमार और कांस्टेबल गणेश धानिक को निलंबित कर दिया था। जिसके बावजूद भी तीनों पुलिस कर्मी एसएसपी के समक्ष पेश हुए और पुलिस टीम में शामिल करने के लिए आग्रह किया।

    इस पर एसएसपी के आदेश पर वह आरोपितों की गिरफ्तारी में जुटी टीम में शामिल हुए। जिसके बाद उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए आरोपितों की धरपकड़ में जुट गए। साथ ही उनके अहम योगदान के कारण शुक्रवार को तीन आरोपितों को ब्लाक रोड और किच्छा रोड से गिरफ्तार किया था।

    वहीं शनिवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार गगन रतनपुरिया की गिरफ्तारी में भी तीनों की भूमिका अहम रही। इसे देखते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने चौकी प्रभारी प्रदीप कोहली, एएसआइ अमित कुमार और कांस्टेबल गणेश धानिक को बहाल कर दिया है।