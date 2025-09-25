रुद्रपुर में Student Union Election नामांकन के दौरान मारपीट और फायरिंग, भाजपा पार्षद समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज

रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव नामांकन के दौरान मारपीट और फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने भाजपा पार्षद जानी भाटिया समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस की चार टीमें फरार आरोपितों की तलाश में संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। आरोपितों पर हाईवे जाम करने और आवश्यक सेवाओं को बाधित करने का भी आरोप है। पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव नामांकन के दौरान मारपीट और जान से मारने के लिए फायरिंग करने तथा हाइवे जाम कर आवश्यक सेवाओं को रोकने में पुलिस ने भाजपा के वार्ड 14 के पार्षद जानी भाटिया समेत 15 बाहरी लोगों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। साथ ही पुलिस की चार टीम आरोपितों की तलाश में लगी है। इसके लिए संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

एसएसआइ नवीन बुधानी की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि बुधवार को एसरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनावों को लेकर नामांकन था। जिसमें छात्रसंघ अध्यक्ष के दोनों प्रत्याशियों के समर्थक नामांकन के बाद मुख्य गेट के बाहर सड़क पर एकत्र हो गए। इससे रामपुर हाइवे पर यातायात बाधित हो गई थी। इस पर पुलिस टीम ने रोड से हटने के लिए कहा। जिसके बाद वह झा राजकीय इंटर कालेज की ओर चले गए। साथ ही हाइवे पर आ गए।

जहां पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ने लगे। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई थी। इसका पता चलते ही जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो भीड़ में शामिल अर्जुनपुर निवासी जस्सी कचूरा ने गालीगलौज कर दूसरे पक्ष की ओर तमंचे से फायर कर दिया। जबकि दूसरे पक्ष के लालपुर निवासी सतपाल लाहौरिया ने भी जस्सी कचूरा की तरफ जान से मारने के लिए फायर कर दिया। मारपीट व फायरिंग की घटना से दहशत फैल गई। साथ ही हाइवे पर लगी भीड़ से वाहनों की आवाजाही रूक गई। जिसमें एंबुलैंस, स्कूल बस, रोडवेज बस व अन्य अत्यधिक आवश्यक सेवा बाधित हो गई।

इस पर पुलिस टीम आरोपितों को पकड़ने लगी तो हाइवे पर बवाल करने वाले जस्सी कचूरा निवासी अर्जुनपुर, मनप्रीत उर्फ गोपी निवासी गरीबपुरा बहेड़ी, अभय सक्सेना उर्फ चाईना निवासी भदईपुरा, दानिश निवासी सुभाष कालोनी, गगन रतनपुरिया निवासी रतनपुरा किच्छा, चेतन मांगड़ निवासी बिलासपुर, अमृत चीमा निवासी लोक विहार, विक्रम, जानी भाटिया निवासी भदईपुरा, प्रिंस शर्मा निवासी गदरपुर, सतपाल लाहौरिया उर्फ पिंदर, हेमंत उर्फ नोनू मिश्रा निवासी भदईपुरा, रवि रावत निवासी शांतिकालोनी, आकाश यादव निवासी भदईपुरा, आशीष यादव निवासी भदईपुरा भीड़ तथा हाइवे में लगे जाम का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। इस दौरान पुलिस टीम ने फरार आरोपितों के महेंद्रा थार यूके-06-बीएफ-0307, यूके-06-बीके-7273 कब्जे में ले लिया।

पूछताछ में पता चला कि फायरिंग की घटना व दंगा करने वाले फरार लोग महाविद्यालय के छात्र नहीं है। इस पर पुलिस ने कालेज चुनाव नामांकन के दौरान एक दूसरे पर मारपीट कर और जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने, दंगा फसाद करने, नेशनल हाइवे बाधित करने तथा आवश्यक सेवाओं को रोककर हाईवे बाधित कर आम जनमानस के जीवन को संकटपूर्ण बनाने समेत अन्य धाराओं पर प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।