उत्तराखंड के रुद्रपुर में बाइक सवारों से एसओजी और पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। उत्तराखंड के रुद्रपुर में शनिवार तड़के बाइक सवार बदमाशों के साथ पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ हो गई। उक्त कार्रवाई सुबह करीब चार बजे हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं आठ तमंचे भी बरामद किए गए।

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