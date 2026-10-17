नोएडा पुलिस की देर रात चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़, एक को लगी गोली; दूसरा गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा। थाना सेक्टर 20 पुलिस टीम शुक्रवार रात को डीएलएफ तिराहा के पास संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी सामने से बाइक सवार दो संदिग्ध आते दिखे। व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर दोनों नहीं रुके। शक होने पर टीम ने पीछा किया।

बाइक सवार बदमाश सेक्टर 18 स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के सामने झाड़ियों के पास पहुंचे। पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान सलमान उर्फ राजा उर्फ मामा निवासी समसु कालोनी, कस्बा इंचौली, मेरठ के रूप में हुई, जबकि दूसरे बदमाश कोघेराबन्दी कर दबोच लिया। उसकी पहचान दानिश निवासी ग्राम जिठोला नारंगपुर, थाना परीक्षितगढ़, मेरठ के रूप में हुई।