रुद्रपुर में आयकर विभाग की टीम की दस्तक, अस्पताल, जिम और डॉक्टर के घर जांच

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। रुद्रपुर में सोमवार सुबह आयकर विभाग की टीम के पहुंचने से हलचल मच गई। चार-पांच वाहनों से आई टीम ने शहर में अलग-अलग स्थानों पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। टीम की गतिविधियों को लेकर दिनभर चर्चाएं होती रहीं।

आयकर विभाग की टीम सबसे पहले रुद्रपुर के सिविल लाइन स्थित एक अस्पताल पहुंची। यहां टीम ने आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद टीम विशाल मेघा मार्ट स्थित जिम पहुंची। बताया जा रहा है कि यहां भी टीम ने कुछ लोगों से पूछताछ की।