रुद्रपुर के निजी अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा, लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। किच्छा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नानकमत्ता के प्रतापपुर निवासी महिला की मौत हो गई। मंगलवार सुबह अस्पताल की ओर से मौत की जानकारी दिए जाने पर स्वजन ने हंगामा कर दिया।

परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला की मौत दो दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन उसकी हालत ठीक होने का भरोसा देकर इलाज के नाम पर रुपये लेता रहा।

नानकमत्ता के ग्राम प्रतापपुर निवासी 26 वर्षीय नीतू पत्नी भोला चौधरी को 29 सितंबर की शाम किच्छा रोड स्थित गौतम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिर की नस में सूजन आने पर चिकित्सकों ने सीटी स्कैन और एमआरए जांच कराई। इसके बाद उसकी हालत गंभीर बताते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया।