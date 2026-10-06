रुद्रपुर के निजी अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा, लापरवाही का आरोप
रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। किच्छा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नानकमत्ता के प्रतापपुर निवासी महिला की मौत हो गई। मंगलवार सुबह अस्पताल की ओर से मौत की जानकारी दिए जाने पर स्वजन ने हंगामा कर दिया।
परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला की मौत दो दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन उसकी हालत ठीक होने का भरोसा देकर इलाज के नाम पर रुपये लेता रहा।
नानकमत्ता के ग्राम प्रतापपुर निवासी 26 वर्षीय नीतू पत्नी भोला चौधरी को 29 सितंबर की शाम किच्छा रोड स्थित गौतम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिर की नस में सूजन आने पर चिकित्सकों ने सीटी स्कैन और एमआरए जांच कराई। इसके बाद उसकी हालत गंभीर बताते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया।
स्वजन का कहना है कि सोमवार शाम अस्पताल पहुंचने पर नीतू का शरीर ठंडा और अकड़ा हुआ था। इसके बावजूद उन्हें उसकी हालत के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
मंगलवार सुबह करीब आठ बजे अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी मिलते ही स्व्जन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा किया।
उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज के दौरान रुपये लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने मौत की वास्तविक समय और इलाज में बरती गई लापरवाही की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
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