'हनुमान अंश' के अभिनेता शोभिनव सत्या रुद्रपुर पहुंचे, खटीमा रंगोत्सव में भी हुए शामिल, सीएम धामी से की मुलाकात

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। चर्चित फिल्म ‘हनुमान अंश’ के अभिनेता शोभिनव सत्या रविवार को रुद्रपुर पहुंचे। जिसके बाद वह खटीमा के लिए रवाना हुए। रविवार सुबह शोभिनव सत्या रुद्रपुर रेडिसन होटल पहुंचे। पता चलते ही शहर के तमाम लोग उनसे मिलने पहुंचे और स्वागत किया।

साथ ही लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान शोभिनव ने बताया कि ‘हनुमान अंश’ के निर्माण के दौरान उन्हें कई महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुए। फिल्म को तैयार करने की प्रक्रिया में टीम के सामने कई तरह की परिस्थितियां आईं, जिनसे सीखने का अवसर भी मिला।

उन्होंने फिल्म की कहानी और इसके निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि पूरी टीम ने फिल्म को बेहतर रूप देने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम किया। बताया कि वह उत्तराखंड में खटीमा में आयोजित आदि रंगोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।