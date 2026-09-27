14 विभागों के फर्जी पहचान पत्र... रोडवेज में कर रहा था मुफ्त में सफर... उत्तराखंड के रुद्रपुर में सनसनीखेज मामला 

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । रोडवेज बस में परिवहन विभाग का फर्जी पहचान पत्र दिखाकर निशुल्क यात्रा का फर्जीवाड़ा सामने आया है। खटीमा से रुद्रपुर आ रहे व्यक्ति ने खुद को पिथौरागढ़ आरटीओ कार्यालय में कर्मचारी बताया, लेकिन पूछताछ में बार-बार बयान बदलने पर परिचालक को शक हुआ।

सूचना पर रुद्रपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक ने बगवाड़ा मंडी के पास बस की जांच की। सत्यापन कराने पर पहचान पत्र फर्जी निकला। तलाशी में आरोपित के पास उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड के कुल 14 पहचान पत्र और शस्त्र लाइसेंस की प्रति मिली।

खुद को उत्तराखंड परिवहन विभाग का कर्मचारी बताया रुद्रपुर डिपो की बस संख्या यूके-06 पीए-1726 में 26 सितंबर को कौशल कुमार परिचालक के रूप में ड्यूटी पर थे। खटीमा से रुद्रपुर के लिए सवार हुए एक यात्री ने खुद को उत्तराखंड परिवहन विभाग का कर्मचारी बताते हुए पहचान पत्र दिखाया। पहचान पत्र पर नाम त्रिलोक दत्त पुत्र नारायण दत्त और सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय ऊधमसिंह नगर का पता अंकित था।