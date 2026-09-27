14 विभागों के फर्जी पहचान पत्र... रोडवेज में कर रहा था मुफ्त में सफर... उत्तराखंड के रुद्रपुर में सनसनीखेज मामला
एक व्यक्ति को रोडवेज बस में फर्जी पहचान पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा करते पकड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । रोडवेज बस में परिवहन विभाग का फर्जी पहचान पत्र दिखाकर निशुल्क यात्रा का फर्जीवाड़ा सामने आया है। खटीमा से रुद्रपुर आ रहे व्यक्ति ने खुद को पिथौरागढ़ आरटीओ कार्यालय में कर्मचारी बताया, लेकिन पूछताछ में बार-बार बयान बदलने पर परिचालक को शक हुआ।
सूचना पर रुद्रपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक ने बगवाड़ा मंडी के पास बस की जांच की। सत्यापन कराने पर पहचान पत्र फर्जी निकला। तलाशी में आरोपित के पास उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड के कुल 14 पहचान पत्र और शस्त्र लाइसेंस की प्रति मिली।
खुद को उत्तराखंड परिवहन विभाग का कर्मचारी बताया
रुद्रपुर डिपो की बस संख्या यूके-06 पीए-1726 में 26 सितंबर को कौशल कुमार परिचालक के रूप में ड्यूटी पर थे। खटीमा से रुद्रपुर के लिए सवार हुए एक यात्री ने खुद को उत्तराखंड परिवहन विभाग का कर्मचारी बताते हुए पहचान पत्र दिखाया। पहचान पत्र पर नाम त्रिलोक दत्त पुत्र नारायण दत्त और सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय ऊधमसिंह नगर का पता अंकित था।
यह भी पढ़ें- 2 माह से नहीं मिला वेतन: ISBT में उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों का धरना, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी
पहचान पत्र संदिग्ध लगने पर परिचालक ने डिपो के अधिकारियों को सूचना दी। सहायक महाप्रबंधक मधुसूदन मिश्रा ने बगवाड़ा मंडी के पास बस को रोककर यात्री से पूछताछ की। इस दौरान उसने खुद को पिथौरागढ़ आरटीओ कार्यालय में कार्यरत बताया, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान बदलते रहे। इससे अधिकारियों का संदेह और गहरा गया।
इसके बाद परिवहन निगम ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रपुर से पहचान पत्र की प्रमाणिकता का सत्यापन कराया। एआरटीओ कार्यालय ने पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि संबंधित पहचान पत्र परिवहन विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। साथ ही त्रिलोक दत्त नाम का कोई कर्मचारी भी विभाग में कार्यरत नहीं है।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड रोडवेज की बस ऑनलाइन बुक करने पर पाएं डिस्काउंट, लेकिन केवल इस शहर के लिए ऑफर
तलाशी लेने पर संदिग्ध के पास उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विभागों तथा केंद्रीय सैनिक बोर्ड के कुल 14 पहचान पत्र मिले। इसके अलावा शस्त्र लाइसेंस की एक प्रति भी बरामद हुई। एसएसआई खुशवंत सिंह ने बताया की परिवहन निगम की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब बरामद पहचान पत्रों की सत्यता और उन्हें तैयार कराने के स्रोत की जांच कर रही है।