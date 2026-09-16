2 माह से नहीं मिला वेतन: ISBT में उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों का धरना, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों को दो माह से वेतन न मिलने के विरोध में ग्रामीण डिपो के कर्मचारियों ने आइएसबीटी देहरादून स्थित सहायक महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना दिया। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन देहरादून मंडल के बैनर तले आयोजित धरने में करीब 145 कर्मचारियों ने भाग लिया।

यूनियन के अध्यक्ष संजीव सिसोदिया और शाखा मंत्री हरेंद्र कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में देरी पर आक्रोश जताया। कर्मचारियों का कहना था कि दो माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

धरने में सौरभ चौधरी, नवाब राणा, प्रवीण कुमार, योगेश जावला, धर्मेंद्र राठी, नरेश कुमार, लाखन सिंह, ज्ञानदास, अंकित सैनी, विकास सैनी, मांगे राम, रचित कुमार, अमित शर्मा, ललता सिंह, सुमित, जुल्फकार, राजू राणा, रविंद्र सिंह, मोहत कुमार और सुगनवीर समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।