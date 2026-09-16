उत्तराखंड में अब नहीं होगी बस में सीट की किल्लत, घर बैठे ही बुक होगा पहाड़ का सफर, ये रही 12 रूटों की पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए ऑनलाइन बुकिंग से अस्थायी रूप से हटाई गई उत्तराखंड परिवहन निगम की पर्वतीय डिपो की 12 प्रमुख बस सेवाएं अब फिर ऑनलाइन कर दी गई हैं। इससे पहाड़ जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब यात्री बस अड्डे पर टिकट के लिए लाइन लगाने के बजाय घर बैठे अपनी यात्रा की तारीख तय कर अग्रिम टिकट बुक कर सकेंगे।

निगम ने देहरादून से संचालित इन बस सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग दोबारा शुरू की है। इनमें चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े उत्तरकाशी, बड़कोट और ऊखीमठ के साथ ही बागेश्वर, द्वाराहाट, मंडल, देवाल और बीरोखाल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की सेवाएं भी शामिल हैं।