यूपी में जमीन फाड़कर निकाला जाएगा पानी का खजाना: कानपुर से प्रयागराज के बीच मिली 200 KM लंबी प्राचीन नदी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कानपुर से प्रयागराज के बीच करीब 200 किलोमीटर लंबे पुराने नदी मार्ग (पैलियो चैनल) की पहचान हुई है। यह मार्ग जमीन की सतह से करीब 25 मीटर नीचे है। अब इसका उपयोग वर्षा जल के भूजल भंडार में पुनर्भरण के लिए किया जाएगा। साथ ही यह अध्ययन भी किया जा रहा है कि यह पैलियो चैनल कितना पुराना है।

भूगर्भ जल विभाग राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के सहयोग से इस परियोजना को आगे बढ़ाएगा। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआइ) तकनीकी सहयोग देगा। परियोजना तीन वर्ष में पूरी की जाएगी। भूगर्भ जल विभाग के निदेशक डा. राजेश कुमार प्रजापति के अनुसार, परियोजना के लिए पहला सर्वे 2022 में कराया गया था। अब इसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। एनजीआरआइ के वैज्ञानिकों ने भूभौतिकीय सर्वे और बोरहोल जांच के माध्यम से इस पुराने नदी मार्ग की पहचान की है।