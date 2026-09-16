इटावा रोडवेज में 15 दिनों में 15000 से ज्यादा महिलाओं ने की मुफ्त बस यात्रा, 3300000 रुपये का किराया माफ

जागरण संवाददाता, इटावा। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रदेश में निवास करने वाली 60 वर्ष से अधिक की आयु वाली महिलाओं को 30 अगस्त से रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान किए जाने का इस उम्र की महिलाएं खूब फायदा उठा रही हैं।

इटावा परिक्षेत्र के आठ डिपो की बसों में बीते 15 दिन में 15 हजार से अधिक महिलाएं फ्री यात्रा कर चुकी हैं। यदि इनका किराया जोड़ा जाए तो यह 33 लाख रुपये से अधिक है। यानी प्रतिदिन एक हजार से अधिक 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं फ्री यात्रा कर रही हैं।