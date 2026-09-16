इटावा के शेखूपुर जखौली में बनेगा रेलवे अंडरपास, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी; कई गांवों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, इटावा। विकास खंड बढ़पुरा की ग्राम पंचायत शेखूपुर जखौली में रेल मंत्रालय ने सदर विधायक सरिता भदौरिया की पहल पर दिल्ली- हावड़ा रेल मार्ग पर अंडरपास बनाए जाने की अधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यह जानकारी मिलने पर ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हुए सदर विधायक और रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है।



गौरतलब हो कि कई गांवों के ग्रामीणों ने अंडरपास बनाए जाने की मांग को लेकर 13 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था। परेशान कई ग्रामों के लोगों ने पिछले दिनों धरना प्रदर्शन किया था।