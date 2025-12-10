रुद्रपुर के गूलरभोज में पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी को दबोचा, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। गूलरभोज में जानलेवा हमले में फरार 25 हजार के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 15 मई 2025 को बलजीत सिंह पुत्र सोला सिंह निवासी ग्राम कलकत्ता थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर, ने थाना गदरपुर में तहरीर देकर कहा था कि उसका भाई बलविन्दर सिंह पर जान से मारने की नियत से करनैल सिंह उर्फ पिन्टू रोढ़ी एवं गुरबाज सिंह उर्फ मानू पुत्र प्रीतम सिंह ने मारपीट कर तमंचे से फायरिंग की।जिससे वह घायल हो गया था।

मामले में पुलिस ने करनैल सिंह उर्फ पिन्टू रोढ़ी एवं गुरबाज सिंह उर्फ मानू के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली थी। विवेचना एसआई मुकेश मिश्रा के सुपुर्द की गई थी। गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने गुरबाज सिंह पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था।

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि बुधवार रात सूचना मिली कि गुरबाज सिंह गूलरभोज क्षेत्र में है। इस पर गदरपुर थाना और गूलरभोज चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देख गुरबाज सिंह उर्फ मानू ने पुलिस टीम पर फायर झौंक दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। जिससे एक गोली गुरबाज के पैर में लग गई और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ। बाद में पुलिस उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल लाई और भर्ती कराया।



थानाध्यक्ष पर भी कर चुका है फायर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि गुरबाज सिंह उर्फ माड़ूं थाना गदरपुर से 25 हजार रुपये का ईनामी अपराधी है। जनता पर फायर झौंकना उसका शौक है। क्षेत्र में लोगों में उसका भय है। वर्ष 2019 में थाना नानकमत्ता में तत्कालीन थानाध्यक्ष पर जान से मारने की नीयत से फायर भी झौंका था।