रुद्रपुर के ब्लाक रोड पर मिली युवक की सड़ी-गली लाश, हत्या की आशंका

रुद्रपुर के ब्लॉक रोड पर एक युवक का सड़ा-गला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान करने की कोशिश कर रही है लेकिन लाश की हालत खराब होने के कारण शिनाख्त मुश्किल है। पुलिस लापता लोगों के रिकॉर्ड से मिलान कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जिससे मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ब्लाक रोड स्थित मैदान में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन लाश पूरी तरह से सड़गली होने से पहचान नहीं हो पाई। आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाद में पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस लापता लोगों से मिलान कर रही है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी।

शनिवार दोपहर एक बजे के आसपास ब्लाक रोड स्थित खाली मैदान में कुछ लोग घूम रहे थे। इस बीच उन्हें मैदान में एक सड़ीगली लाश मिली। जो जगह जगह से कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। यह देख मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। इस पर किसी ने सूचना पुलिस को दी।

सूचना पर सीओ सिटी प्रशांत कुमार, कोतवाल मनोज रतूड़ी, एसएसआइ नवीन बुधानी, रम्पुरा चौकी प्रभारी प्रदीप कोहली पुलिस टीम के साथ पहुंचे और जानकारी ली। साथ ही लोगाें से मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया लेकिन लाश सड़ीगली होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई। जिस पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चर्चा है कि युवक की हत्या की गई है।