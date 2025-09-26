रूद्रपुर महाविद्यालय में मारपीट और फायरिंग के तीन आरोपित गिरफ्तार, तमंचा बरामद

रूद्रपुर पुलिस ने महाविद्यालय में मारपीट और फायरिंग के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम रखवीर सिंह दानिश और गुरपेज सिंह हैं। पुलिस ने दानिश के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । महाविद्यालय में नामांकन के दौरान हाइवे पर जाम और मारपीट के साथ ही फायरिंग करने में नामजद एक आरोपित समेत प्रकाश में आए तीन आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया है। जबकि फरार चल रहे पार्षद समेत अन्य की तलाश में पुलिस लगी हुई है। इसके लिए पुलिस की चार टीम संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि बुधवार को सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनावों को लेकर नामांकन था। जिसमें छात्रसंघ अध्यक्ष के दोनों प्रत्याशियों के समर्थक नामांकन के बाद मुख्य गेट के बाहर सड़क पर एकत्र हो गए और हाइवे पर यातायात बाधित कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के जस्सी कचूरा और सतपाल लाहौरिया ने फायरिंग कर दी थी।

मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के जस्सी कचूरा, मनप्रीत उर्फ गोपी, अभय सक्सेना उर्फ चाईना, दानिश, गगन रतनपुरिया, चेतन मांगड़, अमृत चीमा, विक्रम, पार्षद जानी भाटिया, प्रिंस शर्मा, सतपाल लाहौरिया उर्फ पिंदर, हेमंत उर्फ नोनू मिश्रा, रवि रावत, आकाश यादव, आशीष यादव के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर तलाश शुरू कर दी थी।

शुक्रवार काे पुलिस ने सूचना के आधार पर तीन आरोपित ग्राम ईश्वरपुर शीशगढ़ बरेली निवासी रखवीर सिंह पुत्र हरविंदर सिंह, वार्ड 29 आदर्श कालोनी निवासी दानिश पुत्र फजले नवी तथा ग्राम नेताजीनगर विजय नगर दिनेशपुर निवासी गुरपेज सिंह पुत्र रिसपाल को ब्लाक रोड और किच्छा रोड से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दानिश के पास से पुलिस को एक तमंचा भी बरामद हुआ।

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जबकि नामजद 14 आरोपितों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। इसके लिए संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार तीनों आरोपितों पर पंजीकृत है 12 प्राथमिकी रुद्रपुर: एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार रखवीर, दानिश और गुरपेज पर 12 प्राथमिकी पंजीकृत है। इसमें जहां रखवीर पर दिनेशपुर, केलाखेड़ा और नानकमत्ता थाने में प्राथमिकी पंजीकृत है, वहीं वह गैंगस्टर में भी निरुद्ध है। दानिश पर केलाखेड़ा, रुद्रपुर में भी गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमले के साथ ही हत्या में भी प्राथमिकी पंजीकृत है।

गुरपेज पर भी तीन प्राथमिकी पंजीकृत है। इसके अलावा उसका नाम बिलासपुर में बीते दिनों हुए गोलीकांड में भी प्रकाश में आया है। उसने रुद्रपुर महाविद्यालय में फायरिंग के बाद आरोपितों को रुपये, वाहन उपलब्ध कराने के साथ ही शरण दी थी।