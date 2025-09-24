उत्तराखंड के रुद्रपुर में एसबीएस डिग्री कॉलेज में नामांकन के दौरान फायरिंग, हड़कंप
रूद्रपुर के सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नामांकन के दौरान दो गुटों में विवाद हो गया। बहस मारपीट में बदल गई और एक गुट ने हवाई फायरिंग कर दी जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने घटनास्थल से दो कारें जब्त की हैं और मामले की जांच कर रही है। दोनों गुटों के नारेबाजी के दौरान आमने-सामने आने से तनाव बढ़ गया था।
जासं, रुद्रपुर । सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। कुछ ही देर में नोंकझोंक ने मारपीट का रूप ले लिया। इस बीच एक पक्ष ने हवाई फायरिंग कर दी। जिससे हड़कंप मच गया।
अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया। इधर फायरिंग करने वाले मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने घटनास्थल से दो कार कब्जे में लिया है। पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष नारेबाजी के दौरान आमने सामने आ गए थे।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।