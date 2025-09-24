Language
    उत्‍तराखंड के रुद्रपुर में एसबीएस डिग्री कॉलेज में नामांकन के दौरान फायरिंग, हड़कंप

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:33 PM (IST)

    रूद्रपुर के सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नामांकन के दौरान दो गुटों में विवाद हो गया। बहस मारपीट में बदल गई और एक गुट ने हवाई फायरिंग कर दी जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने घटनास्थल से दो कारें जब्त की हैं और मामले की जांच कर रही है। दोनों गुटों के नारेबाजी के दौरान आमने-सामने आने से तनाव बढ़ गया था।

    छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन के दौरान दो पक्षों में विवाद। प्रतीकात्‍मक

    जासं, रुद्रपुर । सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। कुछ ही देर में नोंकझोंक ने मारपीट का रूप ले लिया। इस बीच एक पक्ष ने हवाई फायरिंग कर दी। जिससे हड़कंप मच गया।

    अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया। इधर फायरिंग करने वाले मौके से फरार हो गए।

    पुलिस ने घटनास्थल से दो कार कब्जे में लिया है। पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष नारेबाजी के दौरान आमने सामने आ गए थे।

