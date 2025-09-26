Student Union Election: रुद्रपुर छात्रसंघ चुनाव में हिंसा का मामला, रम्पुरा चौकी प्रभारी सहित तीन निलंबित

रुद्रपुर महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव नामांकन के दौरान मारपीट फायरिंग और हाईवे जाम की घटना के बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने रम्पुरा चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय में छात्रसंघ अध्यक्ष के प्रत्याशियों के समर्थक नामांकन के बाद सड़क पर भिड़ गए और फायरिंग की जिससे भगदड़ मच गई और यातायात बाधित हो गया।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव नामांकन के दौरान मारपीट, फायरिंग और हाईवे को जाम करने की घटना को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने रम्पुरा चौकी प्रभारी सहित तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। बुधवार को सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनावों को लेकर नामांकन था। जिसमें छात्रसंघ अध्यक्ष के दोनों प्रत्याशियों के समर्थक नामांकन के बाद मुख्य गेट के बाहर सड़क पर एकत्र हो गए थे। इससे रामपुर हाईवे पर यातायात बाधित हो गया था। साथ ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे।

इस दौरान दोनों पक्षाें ने फायरिंग भी की थी। जिससे मची भगदड़ और जाम से स्कूली बस, एंबुलेंस, अन्य आपातकालीन सेवा बाधित हो गई थी। मामले में पुलिस ने पार्षद समेत 15 नामजद समेत अन्य पर प्राथमिकी पंजीकृत कर दिया था।