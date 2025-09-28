रुद्रपुर के खेड़ा और दरियानगर के युवकों में हिंसक झड़प, धारदार हथियारों का प्रयोग

रुद्रपुर में श्रीराम लीला मैदान में हुए विवाद के बाद खेड़ा और दरियानगर के युवकों में मारपीट हुई जिसमें धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तलवार लगने से मुख्य बाजार का एक युवक घायल हो गया। लोगों के जमा होने पर दोनों पक्ष हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने घायल का उपचार कराया और जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। श्रीराम लीला मैदान में हुए विवाद के बाद खेड़ा और दरियानगर के युवकों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला भी किया। जिससे तलवार लगने से मुख्य बाजार निवासी एक युवक घायल हो गया।

बाद में लोगों के एकत्र होने पर दोनों पक्षों के लोग हवाई फायर कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली और घायल का जिला अस्पताल में उपचार कराया। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं आई है। पुलिस के अनुसार, जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

शनिवार रात किच्छा रोड स्थित श्रीराम लीला मैदान में आयोजित श्रीराम लीला देखने के लिए तमाम लोग आए हुए थे। जहां पर किसी बात को लेकर खेड़ा और दरियानगर के युवकों के बीच विवाद हो गया। हालांकि तब जैसे तैसे मामला शांत हुआ। जिसके बाद खेड़ा के युवक बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने अपने साथियों को भी बुला लिया।

कुछ देर बाद जब खेड़ा के युवकों के साथी धारदार हथियार लेकर वहां पहुंच गए। जहां उन्होंने दरियानगर के युवकों की खोजबीन की तो वह रोडवेज स्टेशन के पास ठेली में खड़े दिखाई दिए। जिस पर वह वहां पहुंच गए। इस बीच उनके बीच खूब मारपीट हुई।

साथ ही एक दूसरे पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला किया। जिससे मुख्य बाजार हरि मंदिर गली निवासी विक्रांत तलवार लगने से घायल हो गया। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। यह देख किसी ने पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक मारपीट करने वाले दोनों पक्षों के लाेग हवाई फायर कर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने घायल विक्रांत का जिला अस्पताल में उपचार कराया।