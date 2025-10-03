Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Car Accident: रुद्रपुर में कार की टक्कर में बाइक सवार की मौत, साथी गंभीर

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:27 PM (IST)

    रुद्रपुर में एक तेज़ रफ़्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे किच्छा के निवासी सतविंदर सिंह की मौत हो गई और उसका साथी हरपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना बरा क्षेत्र में हुई जब वे दशहरा मेला देखकर लौट रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिवार में मातम छाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। बरा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे किच्छा निवासी युवक की मौत हो गई। जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका पता चलते ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, किच्छा बरी निवासी 40 वर्षीय सतविंदर सिंह पुत्र मंजीत सिंह गुरुवार को अपने साथी हरपाल सिंह के साथ बरा में दशहरा मेला देखने गए हुए थे। रात को जब वह वापस बाइक से घर को आ रहे थे तो रास्ते में तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर उन्हें सितारगंज के उप जिला अस्पताल ले गए।

    दुर्घटना का पता चलते ही सतविंदर सिंह का भाई जितेंद्र सिंह समेत तमाम लोग अस्पताल पहुंच गए। जहां सतविंदर सिंह की हालत गंभीर देखकर रेफर कर दिया गया। जिसके बाद स्वजन उसे रुद्रपुर के निजी अस्पताल ले गए। जहां उसे भर्ती करने से इंकार कर दिया गया। जिस पर स्वजन उसे जिला अस्पताल ले आए।

    जिला अस्पताल में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसका पता चलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है।